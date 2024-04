Cobolli Gigli | “Manna al Napoli? Va messo nelle condizioni giuste…”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ha parlato anche delGiovanni, ex presidente della Juventus, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Anche la mancanza di stimoli ha inciso sul calo dei bianconeri? “Certo che la psicologia entra in questo discorso. Se i giocatori hanno avuto una perdita di stimoli può essere una causa, ma è sbagliato. La squadra ha il dovere di giocare sempre concentrata, come avvenuto nel secondo tempo di ieri. Inoltre, non si può dire che la Champions sia già certa. Il vantaggio si è assottigliato e c’è bisogno di pedalare”. Ieri sera la Juventus… Una vittoria meritata quella di ieri? “Quello che ho visto conferma un secondo tempo buono della Juventus. L’intervista che è stata fatta a Chiesa, soprattutto, lasciava intravedere un volto rilassato ...

