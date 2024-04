Caso Osimhen | De Laurentiis indagato per falso in bilancio | a Roma per l’interrogatorio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Aurelio Deè statodalla Procura diper la presunta plusvalenza fittizia legata all’acquisto di Victordal Lille nel 2020. Il presidente arrivato per essere interrogato. Una tegola inaspettata si abbatte su Aurelio Dee il Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente azzurro è statodalla Procura dicon l’accusa diinin relazione alla presunta plusvalenza fittizia generata dall’acquisto di Victordal Lille nel 2020. Il viaggio nella Capitale Deè arrivato questa mattina nella Capitale per essere interrogato dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine a suo carico. Un faccia a faccia cruciale ...

