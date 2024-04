Carla Bruni a Belve | l' acol | Sarkozy e la sorella Valeria Bruni Tedeschi «che deve smetterla di ritrarmi come un' ubriacona»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La ex modella si è raccontata senza censure, dalla scoperta che il padre biologico non era l’uomo che l’aveva cresciuta, alla dipendenza dall’alcol, all’amore per

Carla Bruni ospite del Due Mondi - Si esibirà al Teatro Romano nell'ambito della 67esima edizione del Festival: biglietti in vendita ...spoletonline

Belve, stasera in tv tornano le interviste di Francesca Fagnani: Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, ospiti, novità e anticipazioni - Ha affilato gli artigli ed è pronta ad attaccare con le sue domande irriverenti. Francesca Fagnani torna da stasera in tv con il suo programma cult di Rai2: Belve. Sono Carla ...ilmessaggero

Valeria Bruni Tedeschi replica a Carla Bruni: “I miei personaggi ispirati alla vita. Ma non voglio fare male a chi amo” - Un castello nella campagna torinese, un fratello, due sorelle. E poi ancora, una casa meravigliosa affacciata sulla costa del Sud della Francia, due sorelle, una famiglia in cui (come in tutte le fami ...informazione