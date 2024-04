Calcio Eccellenza | rinviata la partita di oggi per un lutto nella Savignanese Cava Ronco | giovanili al top E Allievi al 4° posto in Spagna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Salta la trasferta dela Savignano. La, originariamente in programmae valevole per la 30ª giornata del campionato digirone B, è stataa mercoledì 10 aprile (ore 15.30) a causa della prematura scomparsa di Maria Cristina De Zardo, presidentessa del club cesenate. Intanto, ilsi è diplomato ‘ScuolaÉlite di Terzo Livello’. Nei giorni scorsi, infatti, presso la suggestiva cornice dell’’Orogel Stadium – Dino Manuzzi’ di Cesena, il club forlivese, seconda espressione calcistica cittadina, è stato insignito dalla Figc dell’ambìto attestato, consegnato da Davide Biondini – ospite d’onore nonché ex calciatore di serie A e attuale vicepresidente dell’Assocalciatori –, a ...

