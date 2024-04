Autobiography - Il Ragazzo e il Generale | il labile confine fra lealtà e complicità ovvero C' era una volta in Indonesia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In sala dal 4 aprile,- Ile ilè il sorprendente esordio dell'no Makbul Mubarak, che racconta il dilemma morale di unche presta servizio nella casa di un

L'Algoritmo dell'amore - L'Algoritmo dell'amore, il film diretto da Christine Conradt, si svolge nel liceo Faraday. Liz Harris (Cristine Prosperi) è una giovane insegnante di economia molto apprezzata dai suoi alunni. Quando ...comingsoon

Autobiography. Il Ragazzo e il generale, di Makbul Mubarak - In Autobiography c'è un sentimento di rivalsa sociale che pervade l’intero film, capace di trasformare anche per un attimo una brava persona in un mostro.sentieriselvaggi

Autobiography - Il Ragazzo e il generale, un film che nasce da una premonizione ma suona come un avvertimento - Il regista Makbul Mubarak ha avuto un sogno premonitore, e questo sogno è Autobiography – Il Ragazzo e il generale. Eppure non si tratta di sogni e visioni che costruiscono una premonizione, no. Sta t ...mymovies