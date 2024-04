Sansepolcro | via Bonura La squadra a Catacchini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) di Claudio Roselli Via anche Marcoe Massimo Pazzaglia dopo 21 giornate e, per ciò che riguarda le restanti cinque di campionato, una soluzione interna per il : Fabio, già tecnico della rappresentativa Allievi Under 17 bianconera, è il nuovo allenatore, con vice Jody Zurli, che guida la Juniores Under 19. Una decisione inedita, per non dire storica, comunicata ieri e che ha subito sgomberato il campo da ogni possibile "pesce d’aprile": mai infatti, da quando a inizio anni ’80 il calcio è rinato in città a seguito della scomparsa della vecchia Unione Sportiva, la società aveva deciso di cambiare tre volte in panchina. Certamente, l’ultima striscia negativa (2 punti in 6 gare, con il ko interno di giovedì per opera del Poggibonsi) proprio quando i risultati avevano acquisito un peso maggiore, è stata determinante. "Purtroppo dispiace ...