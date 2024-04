Ponte sullo Stretto | via alla procedura per gli espropri L’avvocato dei cittadini | “Solo l’inizio dell’iter | ancora nulla è definitivo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) “Niente più chedi un iter burocratico”. È così che Carmelo Briguglio, avvocato di molti degliandi del, definisce l’ultima notizia di cronaca che ha scatenato il panico tra i titolari di proprietà nei pressi della nuova grande opera. Sarà pubblicato domani, infatti, l’avviso per l’apposizione del vincolo preordinato all’o edichiarazione di pubblica utilità, in vista dei lavori per il. “Lo abbiamo letto stamattina, c’ha messo una profonda ansia”, si sfoga Cettina Lupoi, proprietaria di una delle case interessate dall’o. Per questo il legale rassicura: “Èuno dei tre iter, sono tutti passaggi dovuti, ma fino all’approvazione del progetto ...