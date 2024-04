‘Perfect Blue’ | al cinema in versione restaurata | ecco quando

(Di martedì 2 aprile 2024) Per la prima volta arriva al, in4K, il claustrofobico Perfect Blue di Satoshi Kon (Paprika, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent) prodotto da MadHouse e uscito nel 1997. Alla sua uscita in Giappone il film, introspettivo e di grande attualità, ha generato lunghissime code e si è aggiudicato il prestigioso Public Prize al Fant’Asia ‘97 (Montreal). Tratto dal romanzo di Yoshikazu Takeuchi e sceneggiato da Sadayuki Murai, Perfect Blue ha segnato il debutto alla regia Satoshi Kon, già assistente di Katsuhiro Otomo. Lo stesso Katsuhiro Otomo ha partecipato alla realizzazione del film in veste di special adviser. Foto da Ufficio StampaLa storia vede al centro la cantante Mima che, di fronte allo scarso successo commerciale, deve abbandonare il microcosmo delle idol per essere ‘rilanciata’ come attrice, in un ...

