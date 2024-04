Omicidio Gozzoli | subito rinviata l’udienza preliminare

(Di martedì 2 aprile 2024) Modena, 02 aprile 2024 –per l’di Alessandro, 41enne di Bazzano (Bologna) trovato morto nella sua casa a Casinalbo un anno fa, sul letto con le mani ed i piedi legati. Due gli imputati, entrambi rumeni, di 21 e 23 anni, arrestati il primo in Inghilterra ed il secondo in Romania. Secondo le indagini avrebbero ucciso il 41enne per poi impossessarsi delle sue carte di credito e della sua auto. L’avvocato bolognese Andrea Margotti durantesvoltasi in tribunale a Modena ha chiesto un abbreviato condizionato ad una perizia sul corpo della vittima. Il legale chiede di verificare la presenza di un dna che non appartiene ai due indagati, e quindi potenzialmente ad una persona finora non coinvolta nelle indagini, ...

