Nba | Booker ne fa 52 | Phoenix vince Boston macina successi

(Di martedì 2 aprile 2024) Milano, 2 aprile 2024 - Èl'uomo copertina della notte Nba. La guardia dimanda a bersaglio la bellezza di 52 punti (19/28 dal campo di cui 8/16 da tre, prima volta in carriera che supera quota sei triple realizzate) nel successo per 124-111 sul campo di New Orleans. New Orleans che ancora una volta deve fare i conti con uno scatenato(che distribuisce pure 9 assist): basti pensare che è la terza volta (su otto totali) che il classe '96 supera la soglia dei 50 punti contro i malcapitati Pelicans. Ai padroni di casa non bastano i 30 punti di Williamson, mentre dall'altra parte si segnalano anche i 20 punti di Durant e la doppia doppia da 19 punti e altrettanti rimbalzi di Nurkic. Con questa affermazione,si avvicina nella classifica della Western Conference proprio a New Orleans, che adesso ...

