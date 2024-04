Napoli | riapre i battenti l’ascensore del Monte Echia Ed è gratis per i residenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024)dele diventa gratuito per i. Il ritorno alla normalità è anche il risultato di una lunga battaglia condotta da alcuni cittadini: su tutti il cavaliere Vittorio Macina, l’informatico e giornalista Paolo Pantani, il dottore Enrico Marsiglia. “Oltre che per la riapertura delsiamo contenti per il ripristino dello stato dei luoghi, che va ulteriormente migliorato soprattutto nel verde pubblico, il ripristino dell’illuminazione pubblica, che insiste sugli scavi archeologici, e il posizionamento di nuove fioriere! Ora si evince che la sinergia tra pubblico e privato vince sempre! Va inoltre evidenziato il buon lavoro sinergico d’intesa con i vertici della 1° Municipalità, presidente e vicepresidente. Il ...