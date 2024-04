Napoli | i primi tasselli della rivoluzione | Manna come ds e il sogno Conte per la panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Arriva la primavera e all'ombra del Vesuvio la matematica si prende la scena. Un anno fa, di questi tempi, cominciavano a impazzare calcoli e tabelle per chiudere quanto prima la cavalcata scudetto: uno scenario che ora si sta riproponendo con l'Inter, per una Serie A che, curiosamente, fin dalla reintroduzione dello spareggio in caso di arrivo a pari punti, ai piani altissimi si sta riscoprendo sempre meno equilibrata. Oggi invece in casala matematica snocciola numeri e cifre ben più dolenti, quelli che scandiscono la marcia funereamancata qualificazione alla prossima Champions League, l'obiettivo minimo stagionale fissato da Aurelio De Laurentiis in estate, quando ilpiù ambito era rappresentato dalla conferma del tricolore. Invece niente da fare: tolta la tenue e breve ...