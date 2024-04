L’inaugurazione della Biennale di Venezia 2024 del Padiglione Grenada

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 aprile 2024) Manca poco aldi una delle manifestazioni d’arte più attese e prestigiose d’Italia. La 60°diaprirà infatti i battenti a partire dal 20 aprile fino al 24 novembre. Il titolo di questa edizionediStranieri Ovunque – Foreigners Everywhere sottolinea una poetica contraria a razzismo e xenofobia. Jason deCaires Taylor, Wild Water, Courtesy of Press OfficeAlladiben ottantotto Stati in mostra Ladiavrà la partecipazione di ottantotto Stati esteri articolati nei Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di. ...