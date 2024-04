L' ideona sinistra di Montanari | la settimana corta multiculturale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 aprile 2024) Tomasosa cosa bisogna fare per ottenere le prime pagine. E anche come diminuire le giornate dedicate all'occupazione (nel senso della presenza dei docenti in aula, lasciando in pace gli studenti che passano le notti insonni tra sesso, droga e rock'n roll), meglio del rifondatore comunista Fausto Bertinotti che ha sempre promosso «la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario», ovvero l'utopia parassitaria al potere. Nell'Università per stranieri di Siena, con decreto del rettore, ovvero, è stato deciso che il 10 aprile non si terranno lezioni «in segno di condivisione per la grande festa islamica della rottura del digiuno del Ramadan». Poteva bastare? Evidentemente no. Ed ecco che lo stesso rettore allarga la sua visuale, con la chiara «intenzione di sospendere» la didattica anche «venerdì 11 ottobre, Kippur, a un anno ...