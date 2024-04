La certificazione 3C rivela il Realme GT Neo 6 con ricarica rapida a 120W

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 2 aprile 2024)si appresta a lanciare la serie di smartphoneGT Neo 6 sul mercato cinese. Molto probabilmente il marchio farà debuttare il GT Neo 6 SE con il chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 3, mentre il GT Neo 6 potrebbe arrivare successivamente con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3. Quest’ultimo sarà in competizione diretta con modelli come l’iQOO Z9 Turbo e il Redmi Turbo 3. Il fatto che ilGT Neo 6 abbia ricevuto l’approvazione dalla piattaforma di3C in Cina suggerisce che il suo lancio potrebbe avvenire a breve. Di recente, sono emerse ulteriori informazioni riguardanti due nuovi modelli di smartphonenel database di3C. Il primo, contrassegnato con il numero di modello RMX3850, sembra essere accompagnato da un ...