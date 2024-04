Jannik Sinner padrone dell’Olympic Race | Djokovic e Alcaraz surclassati Cos’è questa classifica? Proiezione da n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024)ha vinto tre tornei inprima parte di stagione: Australian Open, ATP 500 di Rotterdam, Masters 1000 di Miami. Tripletta funambolica sul cemento tra Melbourne, Paesi Bassi e Florida, a dimostrazione dalla nuova dimensione in cui il tennista italiano è entrato. Nel primo trimestre diannata agonistica, il fuoriclasse altoatesino ha guadagnato ben 3.900 punti: 2.000 per il sigillo in terra oceanica, 500 per l’affermazione alle latitudini europee, 1.000 per il successo negli States, 400 per la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Indian Wells (ko contro lo spagnolo Carlos, unica sconfitta a fronte di ventidue vittorie).è diventato il numero 2 del mondo alle spalle soltanto del serbo Novake ...