Intelligenza artificiale nella musica | la protesta di 250 artisti | da Billie Eilish a Kety Perry e Pearl Jam

In una delle ultime puntate della nota soap opera Brooke e Ridge si sono lasciati a causa di un'app che attraverso l'intelligenza artificiale può clonare qualsiasi voce umana. questo fa riflettere ... (fanpage)

L'azienda è al lavoro per la realizzazione di un modello linguistico di grandi dimensioni basato su dati italiani e rivolto a enti pubblici e imprese (wired)

Ormai i robot sono in grado di fare di tutto, anche sorridere per interagire meglio con gli esseri umani. È il caso di Emo che ha imparato addirittura a sorridere e imitare le espressioni del viso ... (quotidiano)