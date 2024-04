Il mercato italiano dell’auto segna la prima battuta d’arresto dopo 19 mesi consecutivi di crescita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 2 aprile 2024) Secondo i dati del ministero dei Trasporti a marzo sono state immatricolate 162.083 vetture nuove, il 3,7% in meno dello stesso mese del 2023. Da inizio anno sono state vendute in tutto 451.261 auto, con un incremento del 5,7% sul primo trimestre dell’anno scorso, ma una flessione del 16,1% rispetto al 2019. “Questa contrazione interrompe una serie di incrementi mensili che durava dall’agosto 2022 ed è un bruttissimole perché ilper ritornare ai livelli ante-crisi, cioè a quelli del 2019, deve colmare ancora un vuoto molto consistente” commenta il Centro Studi Promotor. Brusca frenata per le auto elettriche che calano del 34,4% a marzo e del 18,5% nel trimestre. A pesare sulle immatricolazioni è l’effetto attesa degli incentivi fino a 13.500 euro per un ammontare complessivo di 950 ...