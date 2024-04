Gaeta | disturbi dello spettro autistico | corsi di formazione e Light it up blue

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – In occasione della Giornata Internazionale della consapevolezza dell’autismo, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il giorno 2 aprile, l’Amministrazione Comunale di, in collaborazione con l’Associazione LiberAutismo Aps e con il patrocinio dell’Università Degli Studi di Cassino, anche quest’anno aderisce alla campagna di sensibilizzazione ed insui “”. Nella circostanza il palazzo comunale ed il campanile saranno illuminati di blu. Inoltre, in collaborazione con l’ente di“Eurosofia”, organizzano la IV edizione del corso digratuito, tenuto dalla dott. Rosaria Benincasa, psicologa, dal titolo “Costruire il progetto di ...

