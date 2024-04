Ditta Vanni Pierino | Cecina | “Il dissalatore all' Isola d' Elba | la nostra sfida per garantire acqua potabile agli Elbani e ai turisti”

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) - Livorno, 2 aprile 2024. L'azienda toscana, specializzata nella realizzazione di opere idrauliche e movimento terra, ha ottenuto la commessa per la creazione di una parte fondamentale dell'impianto di desalinizzazione all'd', considerato il più importante dell'Italia centrale. «La costruzione di unè un progetto che mira aun approvvigionamento continuo diper gli abitanti dell'd'e dei. L'd', da sempre un'ambita meta di villeggiatura per italiani e stranieri, è una bellezza naturale che in questi anni sta vivendo unacritica: la carenza di risorse idriche autonome. La problematica è acuita da ...

Firenze, grave incidente sul lavoro: muore un operaio di 36 anni - Incidente sul lavoro questa mattina in località Le Sieci, frazione del comune di Pontassieve (Firenze). Per cause in corso di accertamento, un operaio di 36 anni, che lavora in una Ditta di recupero ...corrierefiorentino.corriere