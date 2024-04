Ditta Vanni Pierino, Cecina: “Il dissalatore all’Isola d’Elba, la nostra sfida per garantire acqua potabile agli Elbani e ai turisti” - (Adnkronos) - Livorno, 2 aprile 2024. L’azienda toscana, specializzata nella realizzazione di opere idrauliche e movimento terra, ha ottenuto la commessa per la creazione di una parte fondamentale del ...msn

Firenze, grave incidente sul lavoro: muore un operaio di 36 anni - Incidente sul lavoro questa mattina in località Le Sieci, frazione del comune di Pontassieve (Firenze). Per cause in corso di accertamento, un operaio di 36 anni, che lavora in una Ditta di recupero ...corrierefiorentino.corriere