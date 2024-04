(Di martedì 2 aprile 2024) Borse europee all'insegna dellazza con l'inflazione che, in Germania, a marzo ha rallentato al 2,2%. Si conferma poi la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti che si allargano (+12base per quelli italiani, tedeschi e francesi) sui timori di un rinvio dei tagli della Fed. Il presidente Jerome Powell, che parlerà domani, lo aveva già ventilato prima di Pasqua. Milano cede lo 0,3% (Ftse Mib 34.646) con Cucinelli (-3,3%), Diasorin (-3%) e Azimut (-2,2%) tra i più venduti. Sempre di buon passo l'energia con Eni (+3,2%) e Saipem (+3%) sul rialzo del settore con il petrolio che sale (wti sopra 85 dollari al barile e brent verso 89 dollari). Acquisti su Iveco (+2,2%) e Banco Bpm (+1,6%). Poco mossa Tim (-0,2%) nel giorno dell'incontro tra i vertici della società e del suo azionista Vivendi con il Comitato per il ...

La seduta sulle Borse in Europa si apre cauta ma dopo poche battute gli indici girano in terreno positivo. Parigi apre con l'indice Cac-40 in calo dello 0,12% ma poi inverte rotta e sale dello 0,21%; ... (quotidiano)

Si muovono in ordine sparso i principali listini di Borsa europei nel primo giorno di attività dopo il lungo ponte di Pasqua. La migliore è Londra (+0,27%), seguita da Milano (+0,15%). Quasi in ... (quotidiano)

Si muovono in ordine sparso i principali listini di Borsa europei nel primo giorno di attività dopo il lungo ponte di Pasqua. La migliore è Londra (+0,27%), seguita da Milano (+0,15%). Quasi in ... (quotidiano)

Borsa: l'Europa si muove debole, spread stabile a 142 punti - Borse europee all'insegna della debolezza con l'inflazione che, in Germania, a marzo ha rallentato al 2,2%. Si conferma poi la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti che si allargano (+12 punti ...quotidiano

L’elettrica di Xiaomi è già un successo: 90.000 prenotazioni in poche ore. E l’azienda vola in Borsa - In poco più di un week-end, Xiaomi ha già registrato un impressionante numero di prenotazioni per la berlina SU7. E il titolo vola in Borsa: Xiaomi ora vale più di General Motors e Ford.dmove

Enpaf. Stanziati 255 mila euro per l’assegnazione di 141 borse di studio ai figli dei farmacisti - Assegnazione di 141 borse di studio ai figli dei farmacisti. Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf del 28 marzo 2024 ha stanziato 255.mila euro per l’iniziativa.quotidianosanita