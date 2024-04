Borsa | l' Asia tenta il rimbalzo | corre Hong Kong +2%

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente positivi, con i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen in aumento attorno al punto percentuale. In rialzo dello 0,5% Tokyo nonostante il ... (quotidiano)

Le Borse asiatiche chiudono in positivo con gli investitori che ritrovano un clima positiva per la crescita economica in Cina. Sotto i riflettori anche le banche centrali dopo le parole del ... (quotidiano)