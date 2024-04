Atalanta | brutte notizie dall’infortunio di Scalvini | esito e tempi di recupero

(Di martedì 2 aprile 2024) L’è reduce dal colpo sul campo del Napoli nel match della 30ª giornata del campionato di Serie A ed è sempre più una candidata alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra è in campo per preparare la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina e dall’infermeria arrivano pessime. Il difensore Giorgiosi è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Idi, considerando il tipo di infortunio, si aggirano intorno ai 30 giorni. La preparazione Prosegue al Centro Bortolotti la preparazione alla gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina in programma mercoledì allo stadio Franchi di Firenze. Ieri la squadra si è allenata al ...

