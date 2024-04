Strage di Pasqua | autobus si schianta sulla processione | morti e feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) In una tragica svolta degli eventi durante le celebrazionili, unha travolto una folla di fedeli che partecipava a unareligiosa a Jaboatao, nello stato brasiliano di Pernambuco, provocando la morte di quattro persone e il ferimento di almeno altre venti. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha attirato l’attenzione dei media nazionali, che hanno diffuso le immagini dello schianto, divenute virali sui social media. Ladi, un momento di profonda spiritualità e comunione per i fedeli, si è trasformata in una scena di caos e dolore quando l’, giunto a grande velocità su un rettilineo dopo una ripida discesa, ha improvvisamente investito la folla inermi. Le immagini dell’incidente, pubblicate online, mostrano la folla che, ...