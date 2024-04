Sinner | «Ho una famiglia normale | mamma e papà lavorano ancora | diventare numero 2 è speciale Festeggiare? Non ho tempo | devo allenarmi»

Dopo aver battuto Daniil Medvedev in poco meno di un'ora e mezza, Jannik Sinner dovrà vedersela con Grigor Dimitrov nella finale del Miami Open . Avversario non facile, Dimitrov, che negli ultimi ... (gqitalia)

I quattro punti memorabili di Sinner contro Dimitrov a Miami - Una partita da incorniciare, la terza finale di Jannik Sinner a Miami: dopo due sconfitte, è arrivato il primo trofeo in Florida battendo Grigor Dimitrov. Ma quali sono i punti memorabili di questo ...msn

Sinner quando diventerà numero 1 Ecco perché il sorpasso a Djokovic può avvenire al Roland Garros (dopo la vittoria a Miami) - A un passo dall'Olimpo. Grazie alla vittoria di Miami su Dimitrov (6-3, 6-1), Jannik Sinner ha conquistato la seconda posizione del ranking mondiale completando quel sorpasso su Alcaraz che ...ilmattino

Jannik Sinner e il numero 2 del mondo: "Mentirei se vi dicessi che me lo aspettavo" - L'altoatesino parla in conferenza stampa del trionfo conquistato a Miami e di come, a inizio stagione, non si aspettasse di bruciare così tanto le tappe ...tennisworlditalia