Pesce d' Aprile | gli scherzi più famosi della storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il primoè la giornata tradizionalmente legata agli. Vale anche per il mondo dell’informazione che da tempo si diverte a diffondere, in questa data, alcune notizie bizzarre a cui però molti credono e danno risalto, salvo poi scoprire che si tratta, come si suol dire, di und’. Ladeld’, perché si festeggia il primoVisitatori mascherati Nel 1910 l’angloirlandese Horace de Vere Cole chiese di visitare eccezionalmente la nave più prestigiosamarina britannica, la Dreadnought. Si presentò insieme ad alcuni sedicenti dignitari abissini. In realtà erano tutti amici che si erano accordati tra di loro per divertimento. In mezzo a quei burloni ci sarebbe stata anche la scrittrice ...