Pasquetta a Napoli | bagni pubblici chiusi a piazza del Gesù

(Di lunedì 1 aprile 2024)Del, meta turistica, e soprattutto di stazionamento dei bus turistici non prevede l?apertura dei servizinel giorno della. È scandaloso ? il...

Il ciclo dell’ Atalanta ripartirà con quattro partite consecutive lontano da Bergamo, due delle quali su campi particolarmente ostici in Italia: a Napoli sabato 30 marzo (ore 12.30) riparte la ... (bergamonews)

Napoli invasa dai turisti a Pasquetta . Non soltanto pienone in Costiera Amalfitana e a Sorrento ma anche nella città partenopea migliaia di visitatori si sono riversati nelle strade... (ilmattino)

Disastro Salernitana, i tifosi: "Manolas in sovrappeso, Simy non può giocare a calcio" - Enorme delusione tra i tifosi della Salernitana per l'ennesima sconfitta stagionale, prova imbarazzante di molti calciatori granata.areanapoli

Serie A, Bologna-Salernitana 3-0. Alle 15 Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese - Il lunedì calcistico di Pasquetta è iniziato con Bologna-Salernitana ... Nelle partite di sabato, invece, l’Atalanta ha vinto 3-0 in trasferta al “Maradona" conto il Napoli, poi Genoa-Frosinone è ...tg24.sky

Le arrestano i figli, mamma finge di svenire e prende a pugni in faccia poliziotto - Due fratelli di 21 e 24 anni sono stati arrestati per droga a Sorrento (Napoli); durante l'operazione la madre dei due ha aggredito uno dei poliziotti ...fanpage