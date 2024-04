Massacrò di botte il nipote di Bud Spencer durante una lite stradale | 21enne arrestato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 aprile – È ildi Budl’uomo picchiato selvaggiamenteunaavvenuta a Roma. Tre denti rotti e un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento oculare: è il risultato della brutale aggressione ad Alessandro Pedersoli,del famoso attore ed ex pallanuotista deceduto a Roma nel 2016, al secolo Carlo Pedersoli. Il pestaggio risale allo scorso novembre e ora, dopo quattro mesi di accurate indagini, è statounoriginario di Pomezia, portato in carcere su disposizione del gip di Roma. L’aggressione Il pestaggio è avvenuto nel corso di unatra automobilisti scoppiata a novembre scorso sul Lungotevere delle Armi di Roma. Ilsarebbe ...