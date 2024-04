Massacrò di botte il nipote di Bud Spencer | arrestato un 21enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 aprile 2024) AGI - Tre denti rotti ed un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento dell'orbita oculare: questo l'esito di un pestaggio di cui è stato vittima a Roma, lo scorso novembre, Alessandro Pedersoli,dell'attore Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico come 'Bud' (scomparso nel 2016) protagonista di decine di film di successo in coppia con Terence Hill. Oggi la polizia, su ordine del gip del tribunale capitolino, haunoriginario di Pomezia, ritenuto l'autore di quella brutale aggressione avvenuta nell'ambito di una lite tra automobilisti sul Lungotevere delle Armi. Stando a quanto accertato dagli agenti del commissariato Prati, all'epoca intervenuti sul posto, ilsi era scagliato contro l'altro colpendolo con vari pugni per poi darsi alla fuga. ...