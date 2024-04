Le detrazioni per ristrutturare il bagno | come inserirle nel modello 730 e ricevere il rimborso in busta paga

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 1 aprile 2024) Grazie al Bonus ristrutturazione è possibile portare in detrazione le spese per gli interventi di rinnovamento del. Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile approfittare del Bonus ristrutturazione (detto anche Bonus casa) per portare in detrazione le spese sostenute nel 2023 perilportare in detrazione le spese (Informazioneoggi.it)La detrazione non è certo una misura convenientelo sconto in fattura o la cessione del credito ma permette comunque di recuperare parte delle spese sostenute nel tempo. Con il Bonus ristrutturazione, ad esempio, si potranno effettuare interventi per un tetto massimo di 96 mila euro nel 2024 e approfittare della detrazione del 50% erogata in dieci anni con rate di pari importo. La misura è utile per ammortizzare i costi di ...