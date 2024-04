Grande festa per la legalizzazione della cannabis in Germania | centinaia di persone fumano sotto la Porta di Brandeburgo a Berlino – Il video

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il countdown, la gioia, il fumo e i petardi. Ma non è Capodanno, bensì la mezzanotte dell’1 aprile, quandodisi sono radunate di fronte alladiper celebrare l’entrata in vigore del provvedimento con cui laha legalizzato il possesso di. Allo scoccare dell’ora, con il reggae difondo e i telefonini sollevati per riprendere lo storico momento, decine e decine dihanno acceso canne e spliff sollevando una densa nuvola di fumo ai piedi del monumento storicocapitale tedesca. E ci sarebbero state, potenzialmente, le condizioni per andare avanti tutta la notte. La nuova leggesulla marijuana, ...

AGI - Parte la festa a Cesena . I bianconeri di Mimmo Toscano sono promossi in serie B con quattro giornate di anticipo: decisiva la vittoria per 1-0 sul Pescara per blindare aritmeticamente il primo ... (agi)

Va in archivio la decima edizione dell’ Academy Cup, la mani Festa zione riservata alle società affiliate al Perugia, che ha preso il via giovedì e si è conclusa nella bellissima cornice dello stadio ... (sport.quotidiano)

Grande festa a La Maddalena per la promozione dell'Ilva in Serie D - È stata Grande festa fino a tarda notte a La Maddalena per la vittoria dei “Leoni” nel campionato di Eccellenza. Il 14 maggio la squadra biancoceleste retrocedeva al termine dello spareggio fratricida ...unionesarda

Grande Fratello, Beatrice cambia versione su Garibaldi: cos'è accaduto in treno - E’ giunta definitivamente al capolinea la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo la breve parentesi nella Casa del Grande Fratello Stando a quanto dichiarato dalla ...torresette.news

L’Università per Stranieri di Siena chiude per la festa di fine Ramadan e per Yom Kippur: è polemica - L’Università per Stranieri di Siena ha deciso di sospendere la didattica il prossimo 10 aprile in occasione della festa di fine Ramadan ... con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte ...orizzontescuola