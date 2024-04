Gli ospedali devono ottenere il consenso scritto del paziente per gli esami pelvici | afferma HHS

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 1 aprile 2024)richiesti aldei pazienti persensibili Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha dichiarato che gliilinformatoprima didelicati come quelli del bacino e della prostata, soprattutto se ilsarà anestetizzato. Un’indagine del 2020 del New York Times ha evidenziato casi in cuisu donne venivano effettuati senza autorizzazione, anche a scopo educativo per studenti medici. Misure adottate dal Dipartimento Lunedì, il segretario della Salute, insieme ad altri funzionari, ha inviato una lettera aglie alle scuole ...