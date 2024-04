Giuliana De sio | tutti gli ex famosi | Alessandro Haber | Elio Petri e Francesco Nuti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 aprile 2024)De Sio è stata legata ad ex fidanzati, nomi noti nel cinema e della tv, con i quali ha condiviso importanti storie d’amore proseguite in nuovi rapporti. Oggi l’attrice sarà ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà lo spettacolo La Signora Del Martedì attualmente nei teatri italiani. Negli Settanta una giovanissimaDe Sio viveva una relazione con il registaconosciuti sul set del film Mani Sporche. Sulla relazione con il cineasta romano aveva raccontato a Verissimo: “Era amore, un amore un po’ disperato perché lui era un uomo speciale, che aveva una testa pazzesca e un cuore pazzesco. Era molto colto e spiritoso, probabilmente tutto ciò che una donna può desiderare in quanto a conte. Una parte di quello che sono lo devo a lui….Si è ...