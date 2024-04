Empoli lotta ma deve arrendersi all’Inter schiacciasassi | 2-0 Ora gli azzurri non possono più sbagliare Formazioni

Per Inzaghi due ballottaggi tecnici e un dubbio per prudenza sul recuperato Sommer . Di seguito la probabile formazione di Inter-Empoli secondo TuttoSport. INCOGNITA FINALE – Finalmente si avvicina ... (inter-news)

L’Inter vuole subito tornare al successo dopo il pareggio contro il Napoli prima della pausa per le Nazionali. Nerazzurri in campo nel giorno di Pasquetta, a San Siro. Per Simone Inzaghi gran parte ... (inter-news)

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Empoli , che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Milano. Partita valida per la 30ª ... (inter-news)

Inter-Empoli 2-0: video, gol e highlights - Dopo il pareggio contro il Napoli, l’Inter torna alla vittoria, confermando il +14 in classifica sul Milan. Contro l’Empoli i nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio dopo appena 6’, con un sin ...sport.sky

Avis Montespertoli piange Giuseppe Panchetti, tra i fondatori nel 1973 - È con profondo dolore che comunichiamo la perdita di Giuseppe Panchetti, un eminente pilastro della nostra amata Avis Montespertoli. La sua presenza, ...gonews

Serie A, l'Inter non sbaglia un colpo: Dimarco e Sanchez stendono l'Empoli - L'Inter vince la gara numero venticinque della sua stagione e supera anche l'Empoli. I nerazzurri ... che restano invischiati nella lotta per non retrocedere pur facendo bella figura in casa della ...lalaziosiamonoi