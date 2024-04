Auto precipita per 8 metri e finisce in un torrente: si salva l’intera famiglia a bordo - Dopo un volo di 8 metri, un’Auto è precipitata in un torrente in Val Canonica. Nonostante questo, la famiglia all’interno dell’abitacolo è rimasta del tutto illesa.fanpage

Pasqua sahariana: pulviscolo del deserto sulle Auto italiane - Già da alcuni giorni in diverse zone del sud Italia i cittadini hanno notato – e condiviso in foto sui social – il cielo giallastro e una fitta cappa di pulviscolo. Ora lo stesso tipo di fenomeno si s ...informazione

Auto si ribalta sull’argine. Gravi due ragazzi di 20 anni - Spaventosa carambola sul lungarno Dante Alighieri alle prime ore del mattino. A bordo della Volkswagen Polo c’erano cinque giovani, finiti in ospedale.lanazione