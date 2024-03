Un lungo reportage | composto in dieci anni di lavoro sul campo | in Libia | dove Porsia era rimasta l' unica giornalista italiana presente dopo la Primavera araba e la caduta di Gheddafi

reportage. L'alleanza di noi Donne del Sole: «Il ponte di pace per i nostri figli» - Reem Hajrajreh, cresciuta in un campo profughi, ha creato Women of the sun per salvare i giovani palestinesi dalla violenza. «Tocca a noi mamme cambiare le cose perciò lavoriamo con le madri ebree» ...avvenire

I test del dna fai-da-te svelano un'inquietante diffusione dell’incesto - Mezzo secolo fa si stimava ci fosse un caso ogni milione di nascite. Oggi il numero sembra essere schizzato a uno ogni settemila. Ecco come sono stati scoperti ...wired

reportage da Pioltello, alunni a casa per il Ramadan: "Qui 100 nazionalità, non è politica ma didattica" - Il Capo dello Stato risponde alla lettera inviatagli dalla funzionaria dell'Iqbal Masih. Non si placa la polemica politica ...lastampa