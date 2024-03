Tutti i sospetti su mio padre | storia vera e spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 31 marzo 2024)su mio(The Good Father: The Martin MacNeill Story) è un film del 2021 diretto da Annie Bradley. La pellicola racconta ladi Martin MacNeill, une medico che si ritrova improvvisamente vedovo. Infatti, sua moglie Michele, una modella e casalinga, muore in modo misterioso e abbastanza sospetto. Subito dopo, Martin porta in casa sua la sua amante, facendo finta che si tratti di una tata. Ma ecco che la situazione insce sua figlia Alexis, che inizia a perdere la fiducia in lui.su mio: ladi Michele e Martin MacNeill Leggi anche: Fatima film, Miracolo del Sole...