Torino | il Robaldo prende forma | i lavori ad un mese dall’inaugurazione – VIDEO

Incidente stradale a Mondovì, muore l'avvocata Angela Figone - Ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere contro un muretto. È morta durante il trasporto in ospedale Angela Figone, 39 anni, avvocato di Mondovì, nel Cuneese. L'incidente la scorsa ...torino.corriere

Regionali in Piemonte, così il governatore Alberto Cirio punta al 10%: con medici, sindaci e orfani del centro - Nasce la lista civica del presidente. Tra i promotori anche Fagioli. Tanti sono di Azione. L’obiettivo comune: «Allargare il consenso al di fuori dei partiti di centrodestra» ...torino.corriere

Verso le elezioni, i due schieramenti si compattano - A dieci settimane dalle elezioni si delineano forze e alleanze in campo per il voto regionale. Annunciato il comitato promotore della lista "Cirio presidente, Piemonte moderato e liberale" per allarga ...rainews