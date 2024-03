Possiamo trovare una via d’uscita dalla crisi climatica?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Risolvere la: soluzioni futuristiche o pericolo imminente? Recentemente, alcune proposte per affrontare lahanno sollevato dibattiti e preoccupazioni: blocchi dei raggi solari e assorbimento di anidride carbonica dall'atmosfera. Queste tecnologie futuristiche stanno emergendo come possibili soluzioni, ma a quali rischi potrebbero portare? Tecnologie innovative contro il cambiamento climatico Il concetto di bloccare i raggi solari, noto come ingegneria solare, e l'idea di aspirare la CO2 dall'aria sono delle soluzioni innovative che potrebbero contribuire a contrastare l'effetto serra e il riscaldamento globale. Tuttavia, gli esperti sollevano dubbi sulla sicurezza e sugli effetti collaterali di tali interventi.