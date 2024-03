Perché il talento di Mr Ripley è un film ancora attuale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo 15 anni dall’uscita ildi Mr.(1999, Anthony Minghella) è un. Uscito nel 1999, anno d’eccellenza per il cinema, che ha visto una predilezione perincentrati sul sottile confine tra realtà e la finzione (basta pensare a Fight Club, Ragazze Interrotte, Eyes Wide Shut, American Beauty) questo cult cinematografico si inserisce in quell’estetica cinematografica da non dover dimenticare. Ildi Mr.del XXI secolo Ildi Mr.– Photo Credits imdb.comLe persone sono andate in visibilio per Saltburn (2023,Emerald Fennell). Questo giovane arrampicatore sociale, che cela la sua vera identità allo scopo di cogliere i piaceri dalla ricchezza, ha travolto ...