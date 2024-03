Milan | il mercato impazza! Chukwueze la verità Su Cardinale e lo stadio…

La dirigenza del Milan è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Occhi sul Difensore centrale (pianetamilan)

Con Olivier Giroud in possibile partenza, il Milan prepara il colpo in attacco, ma occhio al Napoli . La situazione (pianetamilan)

mercato Milan, duello con il Napoli per l’attacco: tre obiettivi in comune per l’estate. I dettagli e le ultime - Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan, in particolare sulla ricerca dell’attaccante per sostituire il partente Giroud. Nella lista del club rossonero ci sono ...milannews24

Milan, la punta arriva con lo sconto: prezzo fissato - Consolidato il secondo posto con la vittoria in trasferta contro la Fiorentina, il Milan si prepara al finale di stagione. I rossoneri sperano di poter accorciare la distanza dall’Inter capolista e di ...calciomercato

Atalanta show, un modello per l’Europa: Gasperini tra gloria e futuro - Fino a qualche tempo fa uno 0-3 in casa del Napoli avrebbe fatto un certo scalpore, e invece tale risultato passa quasi in sordina, almeno dal lato Atalanta.footballnews24.eu