Imballaggi delle bevande | in arrivo il deposito con cauzione | quali sono i vantaggi e perché l’Italia si oppone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) C’è una novità inserita nel regolamento europeo sugli, in via di approvazione, che tra qualche anno potrebbe diventare realtà anche in Italia. Si tratta del Sistema dicauzionale – in inglese, Deposit Return System (Drs) -, in cui al consumatore viene chiesto di restituire glimonouso che ha comprato. Il testo finale del regolamento Ue prevede che tutti i Paesi membri raggiungano il 90% di raccolta per bottiglie in plastica e lattine perentro il 2029. Per chi non è in grado di raggiungere questo obiettivo scatta l’obbligo di dotarsi di un Sistema dicauzionale, che è stato sperimentato già in diversi Paesi europei aumentando sensibilmente il tasso di raccolta degli. In seguito ...