Il Cesena batte il Pescara e torna in Serie B dopo sei anni

(Di domenica 31 marzo 2024) Grazie al gol di Pierozzi a 3’ dalla fine i romagnoli festeggiano la vittoria del girone B diC eno in cadetteriaseidi assenza. I bianconeri hanno dominato il campionato e hanno conquistato la promozione con quattro giornate di anticipo diventando la prima squadra ad essere promossa in cadetteria

Quella con Cesena era una vera prova di maturità : la Pallanuoto Ferrara , dimenticandosi le fatiche del match d’andata, mette in campo sostanza e concretezza, mantenendo la giusta lucidità nel corso ... (sport.quotidiano)

Termina 1 a 0 il match tra Cesena e Pescara . Lo stadio Manuzzi è in festa, con questo risultato la squadra romagnola ha centrato, con pieno merito, la promozione in Serie B con quattro giornate ... (sportface)

Il crollo del 2018 e la risalita con la fedeltà della Romagna e i nuovi proprietari. Poi con Toscano una promozione attesa sei anni - Il crollo del 2018 e la risalita con la fedeltà della Romagna e i nuovi proprietari. Poi con Toscano una promozione attesa sei anni ...gazzetta

Primavera 2 in affanno. Fa pari ed è in vetta a +4 - A Pescara bianconeri in vantaggio con Manetti poi pareggiano gli adriatici. Il Benevento batte il Crotone e avvicina la capolista. Sabato scontro diretto.ilrestodelcarlino

Cesena, è tutto vero: ora sei in B. Pierozzi gol infiamma il Manuzzi - Contro un ostico Pescara decide il baby nel finale. Dopo 43 anni si festeggia in casa. Le lacrime del mister .ilrestodelcarlino