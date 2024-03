Fiorentina-Milan | Kouamé | “Loro bravi a sfruttare le occasioni Barone …”

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro di Serie A, ha spiegato i casi da moviola del match Fiorentina-Milan , conclusosi 1-2 per i rossoneri di Pioli (pianetamilan)

Il Milan vince a Firenze e consolida il secondo posto - Il Milan sbanca anche il Franchi, segna con Loftus-Cheek e Leao e allunga al secondo posto in classifica portandosi a +6 sulla Juventus sconfitta a Roma con la Lazio. (ANSA) ...ansa

Florenzi litiga con un tifoso della Fiorentina: “Insulti gravi quasi quanto il razzismo” - A raccontare l’episodio, dopo la vittoria del Milan per 2-1. è stato lo stesso giocatore ai microfoni di Sky e Dazn: “Mi ha detto tantissime cattiverie. Non si tratta di vero razzismo, ma non lo ...repubblica

Leao è già in clima derby: che frecciata a Barella - Leao scatenato in campo e protagonista anche dopo la vittoria sul campo della Fiorentina: che attacco al 'cugino' interista Barella ...calciomercato