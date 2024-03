Fatima | la recensione | un film sulla fede poco miracoloso

(Di domenica 31 marzo 2024) Ladiche ripercorre la storia dei tre pastorelli che nel 1917 furono testimoni della presunta apparizione della Vergine Maria, trae superstizione. Su Rai1 e RaiPlay. Lucia dos Santos, una pastorella di dici anni, e i suoi cuginetti più piccoli, Francisco e Jacinta Marto, abitano nella cittadina portoghese diagli inizi del ventesimo secolo. Mentre l'Europa è scossa dalle violenze della Prima Guerra Mondiale, i tre bambini sono testimoni - nelle campagne vicino al loro villaggio - dell'apparizione di una giovane donna, che sostiene di essere la Beata Vergine Maria. Inizialmente sembrano intenzionati a nascondere quanto visto tra le mura domestiche, ma ben presto la più piccola diffonde la notizia del presunto "incontro" in famiglia. Come vi raccontiamo nella ...

Fatima, il film drammatico sulle apparizioni del 1917 in onda nel giorno di Pasqua: trama e cast - Fatima, il film drammatico sulle apparizioni del 1917 in onda nel giorno di Pasqua: trama, cast e curiosità sulla pellicola ...superguidatv

Stasera in tv, film e programmi di domenica 31 marzo: Terra Amara e Mamma ho perso l’aereo - Rai 1, ore 21.30: Fatima (regia di Marco Pontecorvo ... leggi qui la trama e il cast • La pagella del Mereghetti: leggi qui la recensione di Quarto Potere (voto 10) , in sala dal 24 marzo • Nell – ...corriere

Pasqua 2024 in tv, le celebrazioni (via Crucis, Sabato santo, Pasqua, Lunedì dell’Angelo) con Papa Francesco su Rai 1 e Tv 2000 - Le celebrazioni della Pasqua 2024 in tv, (via Crucis, Sabato santo, Pasqua, Lunedì dell’Angelo) con Papa Francesco su Rai 1 e Tv 2000 ...superguidatv