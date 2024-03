Dumfries saluta l’Inter | è in partenza | le opzioni interne e di mercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)pensa già alla prossima stagione mentre scenderà in campo contro l’Empoli per provare a mettere il ventesimo scudetto in cassaforte. Occhi puntati susempre più vicino a lasciare i nerazzurri in estate.– Simone Inzaghi sa già che molto probabilmente andrà a perdere Denzelin estate.sa bene che con l’olandese difficilmente si andrà a raggiungere un accordo per il rinnovo, perciò la sua cessione in estate diventa sempre più una certezza negli uffici di Viale della Liberazione. L’attuale situazione dell’esterno olandese ha portatoa fare una scelta forzata, quello dell’addio a giugno con un anno di anticipo così da evitare un caso Milan Skriniar e perderlo a zero nel giugno del 2025. I nerazzurri dunque sanno che tra luglio e agosto ...