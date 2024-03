Carlo e Camilla alla Messa di Pasqua | assenti Kate e William | Lei cerca di dare un po' di normalità ai figli

(Di domenica 31 marzo 2024) Ree la Reginasono arrivatiCappella di San Giorgio al Castello di Windsor per ladi, invece, i principi del Galles. Il monarca ha sorriso e salutato la folla prima di entrare nella cappella di San Giorgio con. Presenti anche la...

Re Carlo stringe le mani e saluta i sudditi dopo aver partecipato alla Messa di Pasqua - Carlo III è apparso sorridente e in buona forma alla cerimonia ... ha rinunciato per il momento agli impegni ufficiali dove lo sostituisce la moglie, Camilla. Non ha rinunciato però alla tradizione di ...rainews

