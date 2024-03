Allo Speroni Pro Patria | la rete di Citterio evita il ko

(Di domenica 31 marzo 2024) pro1 legnago 1 Primo tempo: 0-0 PRO(3-4-2-1): Rovida 5; Vaghi 5 , Minelli 5 , Moretti 5; Renault C. 5.5 ( 39’ st Ghioldi sv ) , Fietta 7 ( 39’ st Bertoni sv ) , Nicco 6 , Ndrecka 5 (29’ st Somma sv ) ; Stanzani 5 (29’ st7) , Castelli 5 (29’ st Curatolo 7 ) ; Parker 5.5 . All.: Colombo 6. LEGNAGO (3-4-1-2): Fortin 6 ; Pelagatti 6 , Martic 6 , Noce 6 ; Nuteba 6, Casarotti 5 (1’ st Rocco 8 ) , Baradji 6.5 (46’ st Viero sv) , Zanetti 6 (46’ st Ruggeri sv) ; Van Ransbeeck 7 ; Giani 6 (35’ st Motoc sv ), Mbakogu 6.5 (21’ st Svidercoschi 6 ). All.: Donati 6. Arbitro Cappai di Cagliari 6. Marcatori: st 14’ Rocco su rigore, 42’Note: spettatori 554, ammoniti Pelagatti, Rovida, Giani, Castelli, Nicco, Donati , Martic, Vaghi, recupero 1’, 5’.

