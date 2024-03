Zwolle-Ajax domenica 31 marzo 2024 ore 12 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 30 marzo 2024) Loha fatto solo due punti nelle ultime sei uscite ma ha ancora sei punti di margine rispetto alla terzultima in classifica, che non sono pochi ma presto o tardi dovrà tornare a fare qualche punto in più per restare intangibile. Anche l’prima della sosta, e da qualche settimana, aveva ricominciato a deludere, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Feyenoord troeft Ajax en PSV af: 'Eredivisie-smaakmaker nadert akkoord' - Feyenoord troeft zowel Ajax als PSV af en nadert volgens De Telegraaf een akkoord met Vitesse-smaakmaker Anis Hadj-Moussa over een zomerse transfer.fcupdate.nl

Ajax houdt Rijkhoff en Fitz-Jim buiten selectie Jong Ajax - Jong Ajax speelt vrijdag tegen FC Emmen zonder Julian Rijkhoff en Kian Fitz-Jim. Dat lijkt met het oog op de vele blessures bij het eerste elftal.vi.nl

NU+ Waarom minimumloon voor alle Eredivisie-speelsters nu niet realistisch is - Met een vlammend statement luidden de voetbalsters in de Eredivisie vorige week de noodklok over hun salarissen. Maar een minimumloon voor iedereen lijkt nu niet realistisch. "We kunnen niet in één ke ...nu.nl